O FRENTE A FRENTE recebe Mamadou Abdoul Vakhabe Sène, o chef senegalês e professor de alta gastronomia da faculdade SENAC-RS. Com formação na França, Mamadou trabalhava nas redes de hotéis Meridian e Club Mediterranée quando conheceu João Cabral de Melo Neto, o embaixador do Brasil no Senegal, e passou a fazer banquetes na embaixada. Ele fala de sua chegada ao Brasil em 1979 para conhecer nossa cozinha, a evolução das escolas de gastronomia, e as relações de comida com história.

Este é o assunto do FRENTE A FRETE desta quinta (10/5), em novo horário, às 22h45.

Com mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa, o programa tem a participação dos entrevistadores convidados Juliana Palma, do site JuPalma Gastronomia; a jornalista Lilian Lima, editora-chefe do site As Boas Coisas da Vida; e a blogueira Luísa Ramirez, do Magra de Ruim.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo