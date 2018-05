programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o diretor-presidente do da ANCINE

Frente a Frente recebe o diretor-presidente do da ANCINE

O FRENTE A FRENTE recebe Christian de Castro Oliveira, diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, que fala sobre o Fundo Setorial Audiovisual, o mercado das produções brasileiras e o potencial competitivo das empresas no setor.

Este é o assunto do FRENTE A FRENTE desta quinta (3/5), às 22h45.

Com mediação da jornalista Lilian Abelin, o programa tem a participação dos entrevistadores convidados Marcos Santuário, editor de cultura do Correio do Povo; o cineasta Beto Rodrigues, presidente da FUNDACINE; e Liege Nardi, diretora do Instituto Estadual do Cinema.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo