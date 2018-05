programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o jornalista Jamil Chade

Frente a Frente recebe o jornalista Jamil Chade

O FRENTE A FRENTE recebe o escritor e jornalista Jamil Chade, correspondente internacional do jornal O Estado de S.Paulo, que faz parte da rede mundial de especialistas que combatem a corrupção. Ele fala sobre seu novo livro, “O Caminho de Abraão”.

Na obra, o autor usa a ficção para explicar o que acredita ser inaceitável: “o ódio não pode impedir que o outro exista”. E aponta contradições, como o fato de um dos financiadores do terrorismo ser uma multinacional francesa. E a corrupção no futebol também é um dos destaques da entrevista.

Este é o assunto do FRENTE A FRETE desta quinta (17/5), em novo horário, às 22h45.

Com mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa, o programa tem a participação dos entrevistadores convidados Felipe Vieira, apresentador do SBT-RS, e Carlos Guimarães, comentarista da rádio Guaíba.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo