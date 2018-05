programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o Ministro da Cultura (MinC)

Frente a Frente recebe o Ministro da Cultura (MinC)

O FRENTE A FRENTE recebe Sérgio Sá Leitão na nova Casa de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que vem sendo construída com apoio do Ministério da Cultura (MinC), para falar sobre a importância do fomento à produção cultural no país e os recursos disponíveis para os projetos da Lei Rouanet.

O ministro esteve na capital gaúcha para a abertura do Circuito #CulturaGeraFuturo, série de seminários que o MinC realiza em todas as capitais do Brasil para capacitar gestores públicos e produtores culturais a utilizarem os mecanismos de fomento à cultura existentes no governo federal.

Este é o assunto do FRENTE A FRETE desta quinta (24/5), às 22h45.

Com mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa, o programa tem a participação dos entrevistadores convidados Mônica Kanitz, Editora de Cultura do Jornal Metro; Luiz Gonzaga Lopes, Editor de Cultura do Correio do Povo; e o ator Zé Victor Castiel.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo