programa > Notícias > Comunicação da Emater-RS é transferida para a sede da TVE

Comunicação da Emater-RS é transferida para a sede da TVE

Em decorrência do incêndio no 4º andar da sede da-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural RS (Emater-RS), em Porto Alegre, os profissionais do quadro de comunicação da entidade serão transferidos provisoriamente para a sede da TVE e da FM Cultura, vinculadas à Secretaria de Comunicação (Secom), no Morro Santa Teresa na próxima segunda-feira (02). São 20 servidores que passam a produzir programas diários de rádio para o Interior (retransmitidos por 124 emissoras) e um de TV nas dependências das emissoras, por tempo indeterminado. O programa Rio Grande Rural é exibido na TVE aos finais de semana e em outras 16 TVs do país. Lá, também serão cedidos equipamentos para operacionalização dos programas em áudio e vídeo.

“Este é um momento triste e difícil para os servidores da Emater-RS. Ficamos felizes em poder colaborar com os colegas, atendendo a um pedido da secretária Isara”, afirma o diretor de Radiodifusão e Audiovisual da Secom, Orestes de Andrade Jr., que acumula a função com a presidência da Fundação Piratini. Segundo ele, os jornalistas e radialistas da Emater-RS ocuparão salas que estavam desocupadas na TVE, assim como um estúdio de rádio e outro de TV atualmente não utilizados.