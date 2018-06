programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Humberto Busnello é o convidado do Frente a Frente

Humberto Busnello é o convidado do Frente a Frente

O FRENTE A FRENTE recebe empresário Humberto César Busnello, presidente da Agenda 2020, movimento que visa transformar a realidade do Rio Grande do Sul por intermédio da informação qualificada, da mobilização dos diversos agentes da sociedade e da ação conjunta voltada para o bem comum.

Natural de Veranópolis, na Serra Gaúcha, o nosso convidado graduou-se em engenharia civil na Pontifícia Universidade Católica em 1973. Diretor presidente de uma das grandes construtoras gaúchas, Busnello presidiu a Associação Riograndense de Empreiteiros de Obras e o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas do estado durante a década de noventa até 2001. Antes foi agraciado com os títulos de empreiteiro do ano, em 1993, e com o mérito industrial. À frente da Agência de Desenvolvimento Pólo-RS, o engenheiro foi uma das lideranças que ajudou a desenvolver a Agenda 2020.

Este é o assunto do FRENTE A FRENTE desta quinta (21/6), às 22h45.

Com mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa, o programa tem a participação dos entrevistadores convidados Affonso Ritter, colunista do Jornal do Comércio; Patricia Comunello, sub-editora do site do Jornal do Comércio, e Rogério Mendelski, da Rádio Guaíba.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo