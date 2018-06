programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > Toxoplasmose – Uma cidade em suspense

Toxoplasmose – Uma cidade em suspense

O TVE REPÓRTER desta quinta-feira (14/6), às 22h15, trata do surto de toxoplasmose em Santa Maria.

Desde o início de abril, o quinto município mais populoso do estado mantém em alerta máximo a população da cidade, equipes de saúde e o executivo. A toxoplasmose, também conhecida como doença do gato, só cresce nas estatísticas.

Enquanto se buscam respostas para esse surto que está sendo considerado o maior do mundo, o tve repórter veio até a região central do estado para acompanhar o que está sendo feito para combater este inimigo silencioso.

A repórter Lívia Guilhermano e o repórter cinematográfico Jair Marinho passaram 3 dias na cidade mostrando os problemas causados pela doença em um grande número de pessoas.

O programa teve o apoio cultural do Hotel Santa Maria, que ofereceu as diárias para a reportagem durante a estadia na cidade.

Acompanhe o TVE REPÓRTER às 22h15 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo

O programa também está na faixa “A TV de todos os Brasis”, exibida na TV Brasil, que faz um convite à formação da Rede de Comunicação Pública, com apresentação de todos os sotaques do Brasil. São programas produzidos pelas emissoras públicas locais de diversos estados do país.

