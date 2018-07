programa > Destaques, Notícias > COMUNICADO – PERÍODO ELEITORAL

COMUNICADO – PERÍODO ELEITORAL

Em cumprimento às exigências eleitorais referentes ao pleito de 2018, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado informa que as redes sociais e páginas de internet dos órgãos estaduais estarão suspensas até a conclusão das Eleições.

A divulgação das informações de interesse público e dos serviços de todos os órgãos caberá ao portal do Governo do Rio Grande do Sul (www.rs.gov.br), sendo o único site estadual que permanecerá com atualizações em sua área de notícias.

Leia a portaria na íntegra: https://goo.gl/z17dtD