Início > Destaques > Confira a programação do I Cinema Negro em Ação

Confira a programação do I Cinema Negro em Ação

Integrando as atividades do Mês da Consciência Negra, o I Festival Cinema Negro em Ação, realizado pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine) – instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), com patrocínio do Banrisul, inicia nesta sexta-feira (20) e segue até o dia 27/11.

Os concorrentes selecionados serão exibidos pela TVE-RS, canal 7.1 no sinal aberto, canal 7 na Net ou online no site da emissora. Também vai ser possível acompanhar as exibições pela fanpage da CCMQ, pela plataforma Cultura em Casa, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e TV Câmara Santa Maria, pelo canal 16 da Net e pelo canal 18.2 pelo sinal aberto, na região central do Estado. Confira a programação completa: 20/11 (sexta-feira): 3h 12h às 13h: Encontro 1 com Djamila 22h30 às 00h30min: sessão de longa-metragem 1 – FILME: De Cabral a George Floyd. Onde arde o fogo sagrado da liberdade DIREÇÃO: Paulinho Sacramento 21/11 (sábado): 3h 18h às 19h: sessão de videoclipes Esperando Spike Lee Brasileiro DIREÇÃO: Lobo Mauro Preto Raiz DIREÇÃO: Elton Oliveira, José Roberto e Rafael Melo Por que não? DIREÇÃO: Alexandre Mattos Meireles Transe – DIREÇÃO: Gabriela Chato – Marco Gabriel DIREÇÃO: Jessica Lauane Pra verdade estremecer – videoclipe Banda N`zambia DIREÇÃO: Gabriel Muniz Killa – Enme DIREÇÃO : Jessica Lauane Magarita DIREÇÃO: Carolyne Cristine da Silva Baile PesadãoDIREÇÃO: Jonatan Tavares Cristal – Ashley BanksDIREÇÃO: Cleverton Borges Batidão – Enme DIREÇÃO Jessica Lauane Você Bagunçou Comigo – Yhago Sebaz feat. ALLVDIN DIREÇÃO: Jessica Lauane Monique Brito filha do sol – Preto amor DIREÇÃO: André Luis Ferreirah Azul DIREÇÃO: Dona Conceição É no Mar DIREÇÃO: Alisson Severino Alumiou DIREÇÃO: Adriele Regine e Heraldo de Deus EncruZilè DIREÇÃO: Cire das Virgens A Caixa DIREÇÃO: Mônica Zonta Shidumali DIREÇÃO: Renan Montenegro 21h30min às 23h30min: sessão de longa-metragem 2 - Curta-Metragem Entre nós e o mundo DIREÇÃO: Fabio Rodrigo Curta-Metragem Faixa de Gaza DIREÇÃO: Lúcio César Fernandes Murilo Longa-metragem: Entreturnos DIREÇÃO: Edson Ferreira 22/11 (domingo): 3h 20h às 21h10: sessão de videoarte A Diáspora DIREÇÃO: Andre Luis Ferreira Rocha A partir daqui DIREÇÃO: Felipe Oládélè TECER I SER DIREÇÃO: Ana Langone Canudos em minha pele DIREÇÃO: Rosa Amorim MARIAR UM MAR DE POESIAS DIREÇÃO: Natalyne Santos Érinlé DIREÇÃO: Aristotelis cardoso dos Santos O rio em mim DIREÇÃO: Petyta Reis Rituais Virtuais DIREÇÃO: Valéria Barcellos Travessia DIREÇÃO: Terra Assunção Visão embaçada DIREÇÃO: Marina Kerber Um pouco do Circo na esquina! DIREÇÃO: Marcelo Franco Bonifácio Meu corpo não é meu DIREÇÃO: Flora Suzuki e Grazi Labrazca Marielle DIREÇÃO: Lene Nascimento Caminho Noir DIREÇÃO: Anderson Simões marvin.gif PART II DIREÇÃO: Marvin Pereira Curai-vos DIREÇÃO: Junior Clementino 21h15 às 23h30: sessão de longa-metragem 3 Videoarte SAMBARACOTU – em busca de um corpo brasileiro DIREÇÃO: Álvaro Rosa Costa Curta-metragem Joãosinho da Goméa – O Rei do Candomblé DIREÇÃO: Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra Curta-metragem Eu vejo você, Rosas Negras DIREÇÃO: Nando Zambia Curta-metragem Sol DIREÇÃO: Higor Mourão Longa- Metragem Raízes DIREÇÃO: Simone Nascimento e Wellington Amorim 23/11 (segunda-feira): 3h 14h às 15h: sessão de curta-metragem 1 Perifericu DIREÇÃO: Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira As Canções de Amor de uma Bixa Velha DIREÇÃO: André Sandino Costa Eu não nasci pra ser discreta DIREÇÃO: Alek Lean 17h às 18h: encontro 2 com Família Menezes 22h30min às 23h30min: sessão de curta-metragem 2 Entremarés DIREÇÃO: Anna Andrade Conquix DIREÇÃO: Monike Raphaela e Erick Novais 24/11 (terça-feira): 3h 14h às 15h: sessão de curta-metragem 3 5 fitas DIREÇÃO: Heraldo de Deus e Vilma Martins 4 Bilhões de Infinitos DIREÇÃO: Marco Antonio Pereira Homem Atrás da Janela DIREÇÃO: Naum Roberto Gomes Nana e Nilo na Cidade Verde DIREÇÃO: Sandro Lopes Corações Encouraçados DIREÇÃO: Jamile Coelho e Cintia Maria 17h às 18h: encontro 3 com Carol Anchieta 22h30 às 23h30: sessão de curta-metragem 4 EGUM DIREÇÃO: Yuri Costa O Segredo da Leoa DIREÇÃO: Juliano Viana Alfazema DIREÇÃO: Sabrina Fidalgo Brasil Eterno Quilombo DIREÇÃO: Julio Ferreira 25/11 (quarta-feira): 3h 16h às 18h: encontro 4 com Sirmar Antunes e sessão de curtas Estrela Solitária DIREÇÃO: Iwan Silva Flamingos DIREÇÃO: Jose Pedro Minho Mello Projeto Perigoso DIREÇÃO: Fabrício Zavareze Inspirações DIREÇÃO: Ariany de Souza e equipe Mulheres Negras – Projetos de Mundo DIREÇÃO: Day Rodrigues e Lucas Ogasawara 22h30min às 00h30min: sessão de Longa-metragem 4 Curta- metragem Filhas de Lavadeiras DIREÇÃO: Edileuza Penha de Souza Curta- metragem OuvidoChão – Identidades Quilombolas DIREÇÃO: Gabriel Muniz Curta- metragem Receita de Caranguejo DIREÇÃO: Issis Valenzuela Curta- metragem Quero ir para Los Angeles DIREÇÃO: Juliana Balhego Longa-metragem Que os olhos ruins não te enxerguem DIREÇÃO: Roberto Maty 26/11 (quinta-feira): 16h às 18h: sessão de curtas e Encontro com Macumba Lab Curta- metragem Ditadura Roxa DIREÇÃO: Matheus Moura Curta- metragem A 7 Tragos do Chão DIREÇÃO: Ariel L. Dibernaci Curta- metragem Facão DIREÇÃO: Camila Hepplin 22h30min às 00h30min: sessão de longa-metragem 5 Curta- metragem Riscados Pela Memória DIREÇÃO: Alex Vidigal Curta- metragem Ninguém solta a mão de ninguém DIREÇÃO: Deyvid César e Tobias Terceiro Curta- metragem Construindo Poesias DIREÇÃO: Ricardo Soares Longa- metragem Argus Montenegro e a Instabilidade do Tempo Forte DIREÇÃO: Pedro Isaias Lucas 27/11 (sexta-feira): 1h 22h30min às 23h30min – sessão de premiação